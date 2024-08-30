＜2024年8月29日（木）（日本時間30日）MLB ロサンゼルス・ドジャース 対 ボルチモア・オリオールズ ＠ドジャー・スタジアム＞ 地区優勝を目指し、ナショナル・リーグ西地区首位をひた走るドジャースと逆転地区優勝を狙うアメリカン・リーグ東地区2位のオリオールズとの3連戦最終戦。 【動画】大谷翔平は道具も異次元だった！元メジャーリーガーが驚愕スペックを熱