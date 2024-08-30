米株価指数先物時間外取引小動き、ナスダックは0.3%高 東京時間10:24現在 ダウ平均先物SEP 24月限41458.00（+19.00+0.05%） Ｓ＆Ｐ500先物SEP 24月限5618.50（+8.50+0.15%） ＮＡＳＤＡＱ100先物SEP 24月限19445.00（+51.75+0.30%）