鉱工業生産指数の推移経済産業省が30日発表した7月の鉱工業生産指数速報（2020年＝100、季節調整済み）は前月比2.8％上昇の102.8だった。上昇は2カ月ぶり。基調判断を1年4カ月ぶりに上方修正し「一進一退」とした。前月までは「一進一退ながら弱含み」だった。業種別では、全15業種のうち、ノート型パソコンを含む電気・情報通信機械や、半導体製造装置を含む生産用機械など14業種で上昇し、石油・石炭製品は低下した。経産