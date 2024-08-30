ＪＣＲファーマはしっかり。２９日取引終了後、創製したムコ多糖症ＩＩＩＡ型（サンフィリッポ症候群Ａ型）治療酵素製剤（開発番号ＪＲ－４４１、血液脳関門通過型遺伝子組み換えヘパランＮ－スルファターゼ）に関する臨床第１相試験の治験計画届が医薬品医療機器総合機構（ＰＭＤＡ）に受理され、所定の調査が終了したと発表した。 ＪＲ－４４１はこれまでに欧州委員会（ＥＣ）と米食品医薬