大紀アルミニウム工業所が３日ぶりに反発した。２９日の取引終了後、取得総数１００万株（自己株式を除く発行済み株式総数の２．４６％）、取得総額１１億１８００万円を上限に、３０日午前８時４５分の東証の自己株式立会外買付取引（ＴｏＳＴＮｅＴ─３）で自社株買いを実施すると発表。同日午前１０時に、９３万９１００株の買い付けを行ったと開示した。資本効率の向上に向けた取り組みを評価した買いが入ったようだ。買付価