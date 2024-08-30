■ 買い予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄市場 [ 割安/割高 ] (5711) 三菱マテリアル 東証プライム [ 割高 ] (5616) 雨風太陽 東証グロース [ 分析中 ] (9166) ＧＥＮＤＡ 東証グロース [ 分析中 ] (4881) ファンペップ 東証グロース [ 割高 ] (8920) 東祥 東証スタンダード [ 割安 ] ■ 売り