DJIは8月30日（金）、9月6日（金）にベルリンで開幕する「IFA 2024」においてVlog用新型ドローンを出展すると発表した。 DJIブースで展示される「DJI Neo」は、手のひらサイズのVlog用新型ドローンとのこと。9月5日（木）に正式発表するという。 その他IFA 2024でDJIは、7月に発表した電気自転車の「Amflow PL」を出品。独自のドライブユニット「DJI Avino」を搭載した製品となる。また、容量1,024Whの