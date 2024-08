【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「これまで楽しく聴いてきた“I’m Not The Only One”を韓国語で歌うことは、特に新しく特別な経験でした」(テヨン) サム・スミスが、テヨン(少女時代)をフィーチャーした新音源「アイム・ノット・ジ・オンリー・ワン」を配信リリースした。 「アイム・ノット・ジ・オンリー・ワン」は、サム・スミスのデビュー・アルバム『イン・ザ・ロン