最終予選・中国＆バーレーン戦のメンバー発表、トップとトップ下の争いに注目北中米ワールドカップ（W杯）アジア最終予選（中国戦、バーレーン戦）のメンバーが発表された。望月ヘンリー海輝（FC町田ゼルビア）、高井幸大（川崎フロンターレ）が初招集。伊東純也（スタッド・ランス）、中山雄太（FC町田ゼルビア）の復帰があり、もはやサプライズとも言われなくなった長友佑都（FC東京）、何気に復帰の浅野拓磨（マジョルカ）。