◆米大リーグレッドソックス０―２ブルージェイズ（２９日、米マサチューセッツ州ボストン＝フェンウェイパーク）レッドソックスの吉田正尚外野手が２９日（日本時間３０日）、本拠のブルージェイズ戦に「６番・指名打者」でスタメン出場し、３打数無安打に終わった。チームも敗れ、２連勝でストップした。前日には今月４度目の１試合３安打をマークした吉田。この日は２回２死の第１打席は二直、５回２死での第２打席は中飛