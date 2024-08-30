セーブ制度導入50年〜プロ野球ブルペン史江夏豊が振り返るリリーフ専任という前例なき挑戦（後編）前編：江夏豊はなぜ野村克也の提案を受け入れ抑え転向を決断したのかはこちら＞＞阪神から南海（現・ソフトバンク）に移籍して２年目の1977年５月。江夏豊は監督の野村克也に説得され、抑えに転向することになった。左腕の故障の影響で長いイニングを投げられなくなり、やむなく先発を断念した形。18歳でプロ入りして11年目、29歳