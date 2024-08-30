中国の飛行機の中で女性２人が泣いている１歳の赤ちゃんをトイレの中に閉じ込めた事件が知らされて論議を呼んでいる。２９日（現地時間）、ＢＢＣなどの報道によると、２４日、中国南西部の貴陽から上海に向かう飛行機に祖母と一緒に搭乗した女児が機内で泣き始めた。​人々が耳を塞ぐほどうるさい泣き声が続くと、搭乗客のうち２人の女性が泣いている赤ちゃんを飛行機のトイレに連れて行き、「泣くのを止めてこそトイレから