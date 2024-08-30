警視庁によりますと、きょう午前5時前、東京・新宿区荒木町の路上で、指定暴力団・関東関根組系の長谷川貴久組長（50）が男に刃物で右腕などを切りつけられ、病院に搬送されたということです。男は、▼50代くらい、▼身長170センチほど、▼黒色の半袖シャツとズボン姿で、現在も逃走中です。警視庁は、殺人未遂事件として切りつけた人物の行方を追っています。