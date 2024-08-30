JR東海は、台風10号による大雨の影響により、東海道新幹線の東京〜名古屋駅間で終日運転を取りやめる。名古屋〜新大阪駅間は各駅に停車する臨時「こだま号」を1時間あたり上下各2本程度、普通車全車自由席で運転する。また、あす8月31日も三島〜名古屋駅間で終日運転を取りやめる。東京〜三島駅間と名古屋〜新大阪駅間は各駅に停車する臨時「こだま号」を1時間あたり上下各2本程度、普通車全車自由席で運転する。