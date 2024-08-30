韓国発自然派ブランド「Milk Baobab（ミルクバオバブ）」が、日本に本格上陸！ボディローションとボディウォッシュが、全国のドラッグストア・バラエティショップにて、9月2日（月）より順次販売スタートします。韓国発自然派ブランド「Milk Baobab」に大注目ニュージーランドの高たんぱくミルクと、保湿力たっぷりなバオバブエキスが生み出した、韓国発自然派ブランド「Milk Baobab」。分娩後72時間以内の乳牛から得たタンパク質