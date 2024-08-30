国際宇宙ステーションのモジュール「ハーモニー」にドッキングしているボーイングのスターライナー宇宙船/NASA（ＣＮＮ）米航空宇宙局（ＮＡＳＡ）は、６月に国際宇宙ステーションにドッキングしたままになっていた米ボーイング製の有人宇宙船「スターライナー」を、９月６日に無人で帰還させると発表した。スターライナーは米東部時間の６日午後６時ごろ同ステーションを離れ、約６時間かけて地球に接近、米ニューメキシコ州のホ