【AFP＝時事】サッカー欧州チャンピオンズリーグ（UEFA Champions League 2024-25）は29日、新方式のリーグステージ組み合わせ抽選が行われ、王者レアル・マドリード（Real Madrid、スペイン）はホームで昨季決勝でも対戦したボルシア・ドルトムント（Borussia Dortmund、ドイツ）と、敵地でリバプール（Liverpool FC、イングランド）との対戦が決まった。今大会からの新方式では、36クラブがグループ分けされずに一つのリーグに