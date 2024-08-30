【駿河屋「お疲れSUMMERセール」】 開催期間：8月30日12時～9月1日23時59分 駿河屋は、「お疲れSUMMERセール」を8月30日12時より開催する。期間は9月1日23時59分まで。 今回のセールは、「見逃せない！とっておきの商品がお買い得価格に！！」をテーマに、フィギュアやプラモデルなど、対象商品が最大93%OFFで販売される。 駿河屋の公式サ