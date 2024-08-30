◆テニス全米オープン第４日（２９日、ニューヨーク・ナショナルテニスセンター）２度の優勝を誇る世界ランキング８８位の大坂なおみ（フリー）が、２回戦で敗れた。２０２３年全仏準優勝で同５２位のカロリナ・ムホバ（チェコ）に、第２セットに３本連続のセットポイントを握りながら、３−６、６−７のストレートで敗れた。最後まで自分のリズムをつかめなかった。最大のチャンスは、第２セットの５−４リード、自分のサ