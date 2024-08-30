テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は３０日、ドジャース・大谷翔平投手が２８日（日本時間２９日）、本拠地・オリオールズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し愛犬デコピンと超異例の１人と１匹による始球式を大成功させたことを報じた。大谷は直後に今季４本目となる先頭“ご褒美弾”、さらには２盗塁の大暴れで史上２人目の「４２―４２」に到達した。司会の羽鳥慎一アナウンサーは、「始球式す