 テレ東にて2023年12月から2024年1月にかけてドラマプレミア23枠で放送された、仁村紗和主演のクライムサスペンス「SHUT UP」がこの度、16の国と地域から201作品が集まった「アジアコンテンツアワード＆グローバルOTTアワード2024」にて3部門にノミネートされました。【動画】貧しい状況で身を寄せ合う苦学生4人。予期せぬ妊娠で運命が狂いだす…「SHUT UP」は学費も生活費も自分で稼ぐ貧しい状況で身を寄せ合う女子苦学生た