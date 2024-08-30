SNKとCAPCOMのクロスオーバー作品を含む8タイトルを収録した『カプコン ファイティング コレクション2』(Nintendo Switch/PlayStation4/Steam)が2025年に発売されることが決定した。収録タイトルはSNKとCAPCOMの代表的なキャラクターが夢の競演を果たした『CAPCOM vs. SNK MILLENNIUM FIGHT 2000 PRO』『CAPCOM vs. SNK 2 MILLIONAIRE FIGHTING 2001』を始め、『燃えろ！ジャスティス学園』や対戦アクションゲーム『パワーストーン