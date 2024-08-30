東京都と気象台は、30日午前10時15分に、土砂災害警戒情報を目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、杉並区、豊島区、練馬区、狛江市、西東京市に発表しました。＜概況＞降り続く大雨のため、土砂災害警戒区域等では命に危険が及ぶ土砂災害がいつ発生してもおかしくない非常に危険な状況です。＜とるべき措置＞避難が必要となる危険な状況となっています【警戒レベル４相当情報［土砂災害］】。崖の近くや谷の出口など土砂災害警戒区域