気象台は、午前10時7分に、大雨警報（土砂災害）を花巻市、遠野市、奥州市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】岩手県・花巻市、遠野市、奥州市に発表内陸では、30日夜遅くまで土砂災害に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■花巻市□大雨警報【発表】・土砂災害30日夜遅くにかけて警戒■遠野市□大雨警報【発表】・土砂災害30日夜遅くにかけて警戒■奥州市□大雨警報【発表】・土砂災害30日夜遅く