気象台は、午前10時6分に、大雨警報（浸水害）を川越町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】三重県・川越町に発表三重県では、土砂災害に警戒してください。北中部では、低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■津市□大雨警報・土砂災害31日昼前にかけて警戒（以後も警戒必要）・浸水1時間最大雨量45mmピーク時間30日昼前■四日市市□大雨警報・土砂災害31日昼前にかけて警