台風10号により各交通機関にも影響が出ている。東海道新幹線は30日の始発から、三島駅から名古屋駅の間で計画運休している。名古屋・新大阪間も始発から運転を見合わせていたが、午前10時から各駅停車「こだま」の運転を開始した。山陽新幹線も30日の始発から終日、広島駅から博多駅の間で計画運休を行い、東海道新幹線との直通運転を取りやめている。九州新幹線も終日運転を見合わせるという。一方、空の便でも欠航が相次いでいる