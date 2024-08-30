自民党の総裁選挙をめぐり、すでに出馬を表明した石破元幹事長は30日、各陣営の先陣を切って、自身の選挙対策本部を発足させた。選対本部の初会合には、かつての石破派に所属していた議員のほか、衛藤征士郎元衆院副議長や村上誠一郎元行革相、平沢勝栄元復興相といったベテランなど17人が出席した。本部長には、麻生派を退会した岩屋毅元防衛相が就任し、本部長代理には、青木幹雄元官房長官の長男で茂木派を退会した青木一彦参院