台風10号の影響で、三重県内の公共交通機関にも大きな影響が出ています。30日午前9時現在の状況です。近鉄は五十鈴川・賢島間で終日運転を見合わせています。JR名松線も全線で、終日運転を見合わせています。またJR関西線は昼頃まで、紀勢線と参宮線は午後3時頃まで始発から運転を見合わせています。他の鉄道路線でも運転を見合わせる可能性がありますので、今後の運行情報にご注意ください。また、津なぎさまちと中部国際空港を結