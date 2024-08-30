始発から運転を見合わせていた、東海道新幹線「名古屋～新大阪間」は、30日午前10時から運転を再開します。 【写真を見る】【速報】東海道新幹線「名古屋～新大阪」は午前10時に運転再開「東京～名古屋」は終日運転取りやめ 所定ダイヤでの運転を取りやめ、「こだま号」として1時間あたり上下各2本程度、普通車全車自由席で運転するということです。 また、「東京～名古屋間」については、30日は終日