福岡県糸島市災害警戒本部は台風10号の接近に伴う災害発生の危険性が低くなったため、30日午前9時30分に警戒レベル3高齢者等避難を解除し、全ての避難所を閉鎖した。今後も気象情報に注意するよう呼びかけた。