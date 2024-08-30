パリパラリンピックのバドミントンは２９日から１次リーグが始まり、女子で東京大会単複２冠の里見紗李奈（ＮＴＴ都市開発）は山崎悠麻（ＮＴＴ都市開発）と組んだダブルスＡ組で韓国ペアを２−０（２１−９、２１−１２）で破った。シングルスでは尹夢璐（中国）に１−２（２１−１２、１８−２１、１５−２１）で敗れた。女子ダブルスで快勝スタートを切った里見だったが、シングルスは初戦で黒星を喫した。２０２１年