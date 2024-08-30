9月1日に新潟競馬場で行われる、第60回新潟記念(3歳上・GIII・芝2000m)の枠順が30日確定した。 桜花賞・オークスで3着のライトバック(牝3、栗東・茶木太樹厩舎)は2枠2番、前走の七夕賞を勝ったレッドラディエンス(牡5、栗東・友道康夫厩舎)は8枠12番に入った。発走は15時45分。枠順は以下の通り。 ( )内は性齢、騎手・調教師 1-1 ゴールドプリンセス(牝4、菊沢一樹・寺島良)2-2 ライトバック(牝3、坂井瑠星・