気象台は、午前10時5分に、大雨警報（土砂災害）を下関市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】山口県・下関市に発表山口県では、土砂災害に警戒してください。西部では、河川の増水に警戒してください。東部の海上では、暴風に警戒してください。中部、東部では、高波に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■下関市□大雨警報【発表】・土砂災害30日夕方にかけて警戒・浸水1時間最大雨量50mmピー