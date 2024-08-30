気象台は、午前10時5分に、大雨警報（土砂災害）を前橋市、桐生市、沼田市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】群馬県・前橋市、桐生市、沼田市に発表群馬県では、30日夕方まで土砂災害に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■前橋市□大雨警報【発表】・土砂災害30日夕方にかけて警戒■桐生市□大雨警報【発表】・土砂災害30日夕方にかけて警戒■沼田市□大雨警報【発表】・土砂災害30日夕方にかけ