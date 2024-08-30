9月6日（金）よりTOHOシネマズ日比谷ほか全国の映画館で公開となる中国映画『熱烈』。公開に先立ち、圧巻のダンスシーンが見どころの本編映像が解禁となった。【関連記事】ワン・イーボー主演最新映画『熱烈』ブレイキンのプロを目指す青年とコーチの絆が伝わる場面写真が解禁に【独占先行公開】圧巻のダンスシーンに期待が高まる！『熱烈』本編映像が解禁に8月に行われたパリ・オリンピックで、B-GirlのAMI（湯浅亜実）が金メダル