日本サッカー協会は８月29日、北中米ワールドカップ・アジア最終予選の日本代表メンバー発表会見で、今回の活動から長谷部誠氏がコーチとして帯同すると発表した。長谷部氏は今年５月にフランクフルトで現役を引退。新シーズンからは同クラブのU-21チームでアシスタントコーチを務めており、日本代表コーチとの兼任となる。この発表を受け、フランクフルトは公式Xを更新し、本人のインタビュー動画を公開。すでにフランクフ