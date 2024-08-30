FC町田ゼルビアは８月30日、クラブの公式Xで31日に行なわれるJ１第29節・浦和レッズ戦の開催について伝えた。日本列島に上陸している台風10号の影響で、国内各地で荒天になっている。そのなかで、町田は30日の９時時点で予定通り試合開催の方向で調整していると報告。以下のように呼びかけた。【動画】「THE国立DAY」町田対浦和の告知ムービー！「なお、試合開催つきましては、今後の台風10号の接近に伴い、公共交通機関への影