30日の外国為替市場のドル円相場は午前10時時点で1ドル＝144円72銭前後と、前日午後5時時点と同水準。ユーロ円は1ユーロ＝160円36銭前後と67銭の大幅なユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース