中国でも空調機を備える家庭がかなり増えた。しかし、日本などに比べれば普及率はかなり低い。このことは逆に言えば、巨大市場の中国で空調機関連産業にはかなり大きな「伸びしろ」が残っていることを意味する。本稿は市場分析や総合コンサルティングを営む上海嘉世営銷諮詢有限公司（MCR）による「2024家庭用空調機市場簡易分析リポート」の主要部分に、一部で日本人読者向けの情報を追加するなどで再構成したものだ。家電類の中