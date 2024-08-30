【フェリー】■九商フェリー(熊本～島原)・30日終日欠航・31日熊本発７：00、8：20島原発7：00、8：35の運航は見合わせ■熊本フェリー(熊本～島原)・30日終日欠航・31日運転見合わせ■有明フェリー(長洲～長崎･多比良)・30日終日欠航・31日未定■島鉄フェリー(鬼池～長崎･口之津)・30日終日欠航・31日始発から通常運航予定■三和フェリー(牛