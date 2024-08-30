元大阪府知事で弁護士の橋下徹氏（55）が30日、自身のSNSを更新。斎藤元彦兵庫県知事（46）を巡る疑惑告発文書問題について言及した。斎藤氏の疑惑告発文書を巡り、作成した元県幹部の男性に関する私的な情報を漏えいした疑いがあるとして、県が斎藤氏の側近だった井ノ本知明前総務部長＝総務部付＝らへの調査を検討していることが29日までに判明。斎藤氏は同日、調査に向け人事課が弁護士と協議中だと記者団に説明、漏えいへ