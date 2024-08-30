陸自第10師団の兵庫剛副師団長（右）らと握手する石川県の馳浩知事（中央）＝30日午前、石川県庁石川県の馳浩知事は30日、能登半島地震の被災地を支援してきた自衛隊に、撤収を要請した。陸上自衛隊が被災者の入浴支援活動を珠洲市で続けてきたが、31日夜に終了。派遣は240日を超え、地震災害では過去最長の派遣期間となる。馳氏は県庁で、陸自第10師団の兵庫剛副師団長に要請書を手渡し「県民を支えるため、さまざまな活動を