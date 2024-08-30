内閣府は３０日、２０２５年度予算概算要求の沖縄振興費を総額約２８２０億円とすると発表した。２４年度の概算要求と比べて１００億円減。沖縄県が求める３０００億円台には４年連続で届かなかった。県が自由に使途を決められる一括交付金は７８３億円。米軍基地返還後の跡地利用を見据えた土地の先行取得支援として６８億円、航空関連産業の集積を促すための航空機整備施設の調査費１億円をそれぞれ新規事業として計上した。