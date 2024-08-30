ＮＥＸＣＯ中日本（資料写真）中日本高速道路は３０日、大雨の影響で、新東名高速道路の伊勢原大山インターチェンジ（ＩＣ）─新秦野ＩＣ間、伊勢原ジャンクション（ＪＣＴ）─伊勢原大山ＩＣ間、小田原厚木道路厚木西ＩＣ─小田原東ＩＣ間、小田原東ＩＣ─小田原西ＩＣ間、圏央道相模原愛川ＩＣ─あきる野ＩＣ、圏央厚木ＩＣ─相模原愛川ＩＣ間を、通行止めにしたと発表した。