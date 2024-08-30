Timothy Gardner[ワシントン ２９日 ロイター] - 米大統領選の共和党候補トランプ前大統領の陣営は２９日、同氏がバイデン政権によるクリーンエネルギー規制の多くを撤廃するとともに、電力需要増加に対応するため発電所の認可を加速する方針だと述べた。１１月の大統領選で勝利すれば、発電所と自動車の排ガス双方に関する規制を撤廃する。気候変動対策の国際的枠組み「パリ協定」からも再び離脱するという。トランプ政権で内