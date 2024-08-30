２９日放送の日本テレビ系「ぐるナイ」（木曜・午後８時）では次回予告でゲストが発表され、ネットで歓喜の声が上がった。次回９月１２日午後７時からの２時間ＳＰに登場するのは、パリ五輪バレーボール男子日本代表の高橋藍（らん）と小野寺太志。番組ラストに２人が「ゴチになります！」に挑戦する映像が紹介された。小野寺も自身のインスタグラムで「僕が小さい頃から今もずっと観てた番組で、僕の夢が１つ叶いましたと