気象台は、午前9時57分に、大雨警報（土砂災害）を大田区に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】東京都・大田区に発表東京地方では、30日夕方まで土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■新宿区□大雨警報・土砂災害30日夕方にかけて警戒・浸水30日夕方にかけて警戒1時間最大雨量30mm■品川区□洪水警報30日夕方にかけて警戒■目黒区□大雨警報・土砂災害30