気象台は、午前9時56分に、大雨警報（土砂災害）を唐津市、武雄市、有田町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】佐賀県・唐津市、武雄市、有田町に発表佐賀県では、30日夜のはじめ頃まで土砂災害に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■佐賀市□大雨警報・土砂災害30日夜のはじめ頃にかけて警戒■唐津市□大雨警報【発表】・土砂災害30日夜のはじめ頃にかけて警戒■武雄市□大雨警報【発表】・土砂災害