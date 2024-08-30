自民党の総裁選では、立候補の表明に向けた動きが相次ぎました。林芳正官房長官「出馬の表明の会見、（来月）3日にも行いたいということを説明をして（林陣営の）皆様からご賛同を得た」林官房長官は当初、27日に立候補を表明する会見を予定していましたが、台風10号への対応を優先するため延期していました。同じく会見を延期していた高市早苗経済安保担当大臣も来月9日に会見を開き、立候補を表明することを決めました。