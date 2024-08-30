寺地拳四朗単独インタビュー前編元WBAスーパー、WBC世界ライトフライ級王者・寺地拳四朗（B.M.B）が２階級制覇に向けて動き出す。ライトフライ級で長く王者として君臨したが、次戦でフライ級進出が決定。10月13日、有明アリーナでのWBC世界フライ級王座決定戦でクリストファー・ロサーレス（ニカラグア）と対戦する。寺地が優位と目されているが、減量苦から解放された32歳がどんなボクシングを見せてくれるか楽しみだ。23勝